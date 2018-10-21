День финансов, 26 октября: евробонды на $2 млрд, максимум доллара, рецепт "уменьшения" платы за коммуналку от Зубко

Пятница, 26 октября: Советы о том, как уменьшить плату за коммуналку и как евробонды повлияют на курс гривны.

Максимум “зеленого”. Доллар США в пятницу третий день подряд обновил максимум текущего года. Инвесторы продолжают концентрироваться на различиях денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евробонды на $2 млрд. Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года украинскому Минфину удалось продать кредиторам с доходностью 9% годовых.. Кстати, новые евробонды Украины в первый день после размещения торговались выше номинала.

А в Минэкономразвития даже успели спрогнозировать, как размещение евробондов повлияет на курс гривны. Об этом рассказал Максим Нефедов.

В другом министерстве 26 октября разъяснили новый порядок оформления субсидий. Среди прочего, если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию будут назначать на общих условиях. Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а из-за неплатежа организации, где он работает, то субсидия будет назначена.

Подход Зубко. Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил о возможности уменьшить коммунальные счета вчетверо! За счет чего это можно сделать – читайте тут.

О вас не забудут. Кстати, в Нафтогазе говорят, что киевлянам, чьи дома не оборудованы счетчиками, будут начислять доплату за газ за весь период отсутствия горячей воды. По подсчетам заместителя начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексея Хабатюка, за время отсутствия горячей воды придется заплатить не за 2,1, а за 15 кубов в месяц за человека. То есть всемеро больше.