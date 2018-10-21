Минсоцполитики разъяснило новый порядок оформления субсидий

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение относительно новых правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает прес-служба министерства.

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Как отметили в Минсоцполитики, теперь, если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию будут назначать на общих условиях. Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а из-за неплатеже организации, где он работает, то субсидия будет назначена.

Также, если ЕСВ не уплачивается из-за отсутствия работы, то субсидия будет предоставлена безработным в сельской местности и райцентрах, а также безработным в городах при условии пребывания на учете в центре занятости.

Кроме того, субсидия будет назначаться гражданам, которые работают за границей и платят там ЕСВ, это нужно подтвердить документально. Если же ЕСВ не уплачивается за рубежом, то такие граждане имеют возможность заключить договор об уплате единого социального взноса в Украине и получить право на субсидию.

Работоспособные онкобольные (при наличии заключения ВКК) или семьи, в которых есть алко – или наркозависимые (при наличии справки от врача), будут получать субсидию на основе обращения на Комиссию, отметили в министерстве.

По новым нормам, субсидия будет начисляться на отапливаемую площадь, которая не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 квадратных метров для индивидуальных домов. Предусмотрено получение субсидии для категорий граждан на сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы.

Кроме того, субсидия будет назначена тем домохозяйствам, которые проживают в одном жилом помещении, превышающем нормы площади, и имеют разделенные лицевые счета.

Теперь при расчете размера субсидии не будут учитываться уплаченные алименты на ребенка. Не будет учитываться и полученная домохозяйством специальная бюджетная дотация за выращивание телят, рассказали министерстве.

Граждане будут оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги. То есть если газа, воды или электроэнергии потреблено меньше, чем обязательный платеж, то оплачено будет ровно за потребленное, пояснили в Минсоцполитики.

“Стоит отметить, что потребность в повторных обращениях в органы социальной защиты населения из-за изменения в порядке начисления размера субсидий отсутствует. Расчет уже назначенных субсидий по новым параметрам произойдет в автоматическом режиме на отопительный сезон. Те, кто раньше не обращался за субсидией, могут сделать это в любое удобное для себя время”, – отмечается в сообщении.