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Украина разместила евробонды на $2 млрд под 9-9,75% - СМИ

Украина разместила евробонды на $2 млрд под 9-9,75% - СМИ

Украина в четверг вечером закрыла «книгу заявок» по двум выпускам еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Об этом FinClub сообщил источник в банковских кругах.

Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.

Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года украинскому Минфину удалось продать кредиторам с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.

Евробонды на $1,25 млрд, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.

Снизить ставку доходности удалось за счет значительного спроса – инвесторы подали заявки на $4,9 млрд.

5-летние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги $200 тыс.), тогда как круг инвесторов в длинные 10-летние долговые бумаги не был ограничен (номинал $1 тыс.).

Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через 5 банковских дней – уже в начале ноября.

В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Новым выпускам евробондов по правилу Reg S/144A международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили рейтинг «В-» – на уровне странового рейтинга.

Госбюджет-2018 получит только часть привлеченной суммы – $1,275 млрд. В проспекте эмиссии еврооблигаций предусмотрено, что полученные от кредиторов $725 млн пойдут на погашение 6-месячного бридж-кредита, который был привлечен Минфином в конце августа 2018 года.

И хотя финальный срок погашения займа приходится на февраль 2019 года, Минфин хочет вернуть деньги пулу частных кредиторов сразу после успешного выпуска еврооблигаций. Остальные средства пойдут на финансирование расходов правительства в рамках предусмотренного законом лимита бюджетного дефицита.

Минфин Украины 23-24 октября провел в Великобритании и США роуд-шоу, чтобы убедить потенциальных кредиторов одолжить Украине $2 млрд на срок от 5 до 10 лет.

Финансисты ожидали ставки в диапазоне от 8% до 10%, но реальность оказалась хуже ожиданий. Но деньги даже под такие высокие проценты страна смогла привлечь лишь благодаря протекции МВФ.

По материалам Финансовый клуб
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