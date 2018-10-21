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Сколько на самом деле киевлянам придется доплатить за газ - эксперт

Сколько на самом деле киевлянам придется доплатить за газ - эксперт

Киевлянам, чьи дома не оборудованы счетчиками, будут начислять доплату за газ за весь период отсутствия горячей воды.

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“КиивГазЭнерджи на законных основаниях может доначислить плату за газ тем потребителям, чьи квартиры не оборудованы счетчиками газа в случае перерыва в централизованном снабжении горячей воды. Наличие и использование бойлера не влияет на доначисление”, – написал в Facebook Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза.

Постановление Кабмина, которым Киевгазенерджи обосновывает величину доначисления, суд признал противозаконным.

“Пока в действие не вступит новое постановление правительства, киевлянам будут начислять старые нормы потребления газа. Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения — 9,8 кубов в месяц на одного человека. Если централизованное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель отсутствуют – 18,3 кубов. Это втрое больше нормы в постановлении, которое суд признал противоправным – 3,3 и 5,4 кубических метра на человека соответственно”, – отмечает Алексей Хабатюк.

Таким образом, за время отсутствия горячей воды придется доплатить не за 2,1, а по 15 кубов в месяц за человека. То есть всемеро больше.

Чтобы решить проблему, потребители должны установить счетчики. В прошлом году Верховная Рада приняла закон о компенсации расходов на установку приборов учета за счет облгаза. Чтобы это заработало, правительство должно разработать соответствующее постановление. Его до сих пор нет.

По материалам Газета по-Украински
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