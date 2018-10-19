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День финансов, 23 октября: новые тарифы за проезд и отопление, новые правила для авто на еврономерах

День финансов, 23 октября: новые тарифы за проезд и отопление, новые правила для авто на еврономерах

Вторник, 23 октября: в КГГА обсуждали тарифы на газ и отопление, а Нина Южанина предложила новые правила для владельцев еврономеров.

В Киеве и области подорожает проезд в маршрутках. На городских маршрутах повышение тарифов будет в пределах гривны-двух. На пригородных — в зависимости от расстояния, проезд подорожает от гривны до трех.

Владельцам авто на еврономерах приготовили нововведения. Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить денежный залог, который в случае дальнейшего растаможивания будет зачислен в сумму необходимых платежей. Если же владелец в обусловленный срок официально не оформит свое авто, денежный залог ему не вернут.

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Какие платежки получат киевляне в ноябре. Цены на газ повысили, но тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет. Ориентировочно новые тарифы могут быть введены с 1 декабря или 1 января следующего года.

Также киевлянам объяснили, откуда взялись долги в платежках за газ. Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ. В связи с этим киевлянам рекомендуют устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений.

Почему МВФ выдвигает к Украине жесткие требования. Одной из причин премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет невыполнение предыдущих программ. Это 11-я программа, и ни одна из них не была выполнена.

Украина может получить 8 миллиардов долларов. Такое мнение высказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд. Украина получит $2 млрд от МВФ, $2 млрд от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины разместит еврооблигации еще на $2 млрд, также государственные компании разместят евробонды еще на $2 млрд, или более. По его словам, этого должно быть достаточно для удержания стабильного курса гривны в следующем году.

По материалам Finance.UA
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