Киевлянам объяснили, откуда взялись "водяные долги" в платежках за газ

Столичная власть рекомендует киевлянам устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений за газ за время отсутствия горячей воды.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

“Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ”, – сказал Пантелеев.

По его словам, на сегодня в Киеве 780 тысяч абонентов газа, из них 187 тысяч – с квартирными счетчиками, 260 тысяч – это дома, которые имеют домовый учет. “В таких домах никаких доначислений не происходит, потому что есть квартирный учет, или есть домовой, там начисляется за фактическое потребление”, – добавил он.

В то же время, по его словам, есть 316 тысяч лицевых счетов, которые не имеют учета.

“Киевгаз по программе, утвержденной НКРЭКУ, до конца 2021 года обязан установить счетчики в каждую из этих 316 тысяч квартир. Такая работа происходит, за этот год установлено 22 тысячи счетчиков и этот процесс продолжается”, – отметил он.

Пантелеев сообщил, что для того, чтобы ускорить установку счетчиков, по желанию потребителей, нужно обратиться в сервисные центры “Киевгаза” с заявлением об установке счетчиков в квартире.