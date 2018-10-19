В КГГА сообщили, какие платежки получат киевляне в ноябре

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева заявил, что тариф на теплоэнергию в Киеве, несмотря на принятое решение о повышении цены на газ, в октябре-ноябре меняться не будет.

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“Есть процедура установления тарифов, которая требует определенных временных промежутков. Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой. Сейчас будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время. Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем”, – сказал он на брифинге во вторник.

В то же время он признал, что повышение неизбежно.

“Цена на газ увеличилась ориентировочно на 23%. Учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию – это стоимость газа, то и стоимость тепловой энергии будет увеличена. Но дать точные прогнозы мы сейчас не можем, потому что это вопрос расчетов”, – добавил Пантелеев.

По его словам, ориентировочно новые тарифы могут быть введены с 1 декабря или 1 января следующего года.

Пантелеев уточнил, что предварительные расчеты уже готовы, однако для их подачи на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) необходимо официальное опубликование новой цены на газ.

По состоянию на 23 октября, в Киеве к отоплению подключены 100% объектов соцсферы, 63% коммунальных домов и 36% ОСМД, “которые сами решают, когда холодно”.