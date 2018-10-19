Авто на еврономерах: владельцам приготовили нововведения

Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить финансовую гарантию – денежный залог, который в случае дальнейшего растаможивания будет зачислен в сумму необходимых платежей.

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Если же владелец в обусловленный срок официально не оформит свое авто, денежный залог ему не вернут.

Об этом заявила народный депутат от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему “еврономеров”.

Следует отметить, что сумма залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти машину в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решение растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.

По ее словам, соответствующие законопроекты “продвигаются, будут рассмотрены ко второму чтению на комитете и будут в зале на следующей пленарной неделе рассматриваться”.

“Я хочу обратить внимание всех граждан, как изложены в законопроекте №8488 изменения в статью Таможенного кодекса 469 и 381. Мы предусмотрели, что именно является нарушением. Кроме того, перемещение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможно”, – отметила депутат.

Как подчеркнула Южанина, нынешняя ситуация не может продолжаться долго. По ее словам, нынешние нормы по ввозу автомобилей и перемещение их в режиме транзита позволяют “получить на основании этого такую ​​льготу как “условное полное освобождение”.

“А потом физическое лицо прервало заявленный при таможенном оформлении транзит и хочет не нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью”, – добавила она.

Нардеп считает, что к водителям “еврономеров” необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса – действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. Наказание, предусмотренное этой статьей – штраф в размере 300% от неуплаченной суммы платежей.

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