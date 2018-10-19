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Стало известно, на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева и области

Стало известно, на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева и области

Проезд в маршрутных такси в Киеве и Киевской области до конца текущего года подорожает на 1-3 гривны.

Об этом сообщил директор компании “Трансгруп” Владимир Назаренко.

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“Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех”, — отметил он.

По его словам, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте — 8 гривен, однако в случае дальнейшего подорожания топлива цена будет и дальше расти.

При этом он добавил, что еще в январе 2018 года представители частных перевозчиков предоставляли городской власти расчеты с обоснованием повышения платы за проезд до 10 гривен, однако до сих пор тариф повышался постепенно.

По материалам УНН
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