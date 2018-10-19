Проезд в Киеве подорожал, но пассажиры не заметили улучшений

Три месяца назад, в середине июля, в Киеве существенно подорожал проезд в общественном транспорте, пишет Сегодня. Журналисты подвели итоги этого подорожания.

Напомним, стоимость разового проезда летом выросла с 4-5 грн до 8 грн. Существенно подорожали и месячные проездные на наземный транспорт. Дешевле всего теперь обходится поездка по картам в метро – от 6,5 грн.

Читайте также: Цены на проезд в городском транспорте с начала года выросли на 26%

Власти объяснили такой шаг необходимостью поднять зарплаты сотрудникам транспортных предприятий, чтобы не было оттока кадров, повышением стоимости электроэнергии и топлива, а также потребностью в ремонтах и ​​закупке новой техники.

По данным “Киевпасстранса”, доход от продажи билетов после повышения тарифов значительно вырос. Если в июне предприятие получило 54 млн грн, то в августе – 77,1 млн, а в сентябре – 84 млн грн. Проездные покупают примерно столько, как и раньше, но отказываются от дорогих на все виды транспорта. Сейчас такой стоит 1300 грн вместо 710 грн.

“В июне было продано 34 616 проездных, в том числе 7245 “автобус – троллейбус – трамвай – метро”. В августе – 25,8 тыс. (6055 на все виды транспорта), в сентябре – 35,059 тыс. (5912 на все виды)”, – отчитались в “Киевпасстрансе”.

Цифры показывают рост на тысячу-полторы.

Но киевляне по-прежнему публикуют фото поломок и старых составов, обсуждают частые сходы трамваев с рельсов, часто неудобный график. Сетуют, что на многих маршрутах нужно увеличивать количество подвижного состава, поскольку салоны, особенно в часы пик, трещат по швам из-за переполненности.

В “Киевпасстрансе”, между тем, обещают масштабные закупки подвижного состава. В конце сентября объявили тендер на приобретение 25 больших автобусов с низким полом (ожидаемая стоимость 146,2 млн грн). А несколько дней назад – тендер на покупку 80 троллейбусов (788,9 млн грн).