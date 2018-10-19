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Аслунд: Украина может получить 8 миллиардов долларов

Аслунд: Украина может получить 8 миллиардов долларов

Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

Об этом рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Украина на теперь, вероятно, получит 2 миллиарда долларов от МВФ, 2 миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на 2 миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на 2 миллиарда долларов, или более”, – отметил Аслунд.

“Этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала стабильный обменный курс в следующем году”, – добавил он.

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать две основные проблемы, вызвавшие беспокойство у наблюдателей – ограниченные резервы НБУ и ограниченность бюджетных средств.

Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 миллиарда, что, по мнению аналитика, является “абсолютным минимумом”.

“Резервы вырастут до примерно 25 миллиардов долларов. Этого будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы”, – отметил Аслунд.

По материалам Економічна Правда
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