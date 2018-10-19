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Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине жесткие требования

Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине жесткие требования

Одной из причин того, что Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает жесткие требования к Украине, – невыполнение предыдущих программ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена. Я считаю, что такие жесткие требования со стороны МВФ сейчас они в том числе и потому, что очень много раз за предыдущие годы эти программы не выполнялись”, – сообщил Гройсман.

По его словам, отказ от выполнения меморандума МВФ мог привести к глубокому кризису.

“У нас было два выхода. Первый – отказаться вообще от меморандума, они переподписывались 5 раз, а возможно, 6. Тогда бы мы пришли к глубокому и затяжному кризису. Второй вариант был пойти на этот компромисс (повышение цены на газ, – ред.). Тогда мы спасаем ситуацию в стране и есть надежда на экономический рост и стабильность”, – пояснил премьер.

По материалам РБК-Украина
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