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Маркарова сообщила, когда государство намерено выйти с капитала Приватбанка

Маркарова сообщила, когда государство намерено выйти с капитала Приватбанка

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую стратегию развития, которую сегодня подписала и. о. министра финансов Оксана Маркарова. В документ заложена предполагаемая дата продажи банка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

“Мы считаем, что практическая имплементация положений Стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиций на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка”, – сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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В новой стратегии прописано, что в Привате планируют выйти к 2022 году на показатели в 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будут готовы к тому, что государство выйдет из капитала банка. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые ПриватБанк намерен вернуть через суды.

Благодаря новой стратегии ПриватБанк планирует решить проблемы с неработающими кредитами, а также оптимизировать затраты и повысить эффективность за счет организационных и управленческих изменений.

Отметим, по версии авторитетной премии FinAwards2018, Приват24 победил в номинации «Лучший интернет-банк». Услугами сервиса пользуются более 6,3 млн человек. С помощью Приват24 миллионы украинцев пополняют мобильные телефоны, делают переводы, оплачивают коммунальные платежи и многое другое. Подробнее узнавайте на странице банка.

По материалам УБР
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