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Минфин одобрил Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года (инфографика)

Минфин одобрил Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года (инфографика)

Министерство финансов одобрило Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Стратегия предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

В Стратегии указаны пять ключевых моментов развития банка, а именно: продолжить развитие розничного сегмента, активировать МСБ, начать развивать корпоративный сегмент, усовершенствовать систему управления рисками и неработающими кредитами, оптимизировать операционные расходы и организационную структуру банка.

Также указано, что к 2022 году в ПриватБанке ожидается 8,4 млрд грн прибыли.

По материалам Finance.UA
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