Минфин одобрил Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года (инфографика)

Министерство финансов одобрило Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Стратегия предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

В Стратегии указаны пять ключевых моментов развития банка, а именно: продолжить развитие розничного сегмента, активировать МСБ, начать развивать корпоративный сегмент, усовершенствовать систему управления рисками и неработающими кредитами, оптимизировать операционные расходы и организационную структуру банка.

Также указано, что к 2022 году в ПриватБанке ожидается 8,4 млрд грн прибыли.