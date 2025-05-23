Нетипичный лот: Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия «Проминвестбанка» — Finance.ua
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Нетипичный лот: Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия «Проминвестбанка»

Фондовый рынок
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Нетипичный лот: Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия «Проминвестбанка»
Нетипичный лот: Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия «Проминвестбанка»
29 мая в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже активов ПАО «Проминвестбанк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Об этом сообщает ФГВФЛ.
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В этот раз на торги выставлен нетипичный лот — ювелирные изделия. Участие в онлайн-аукционе могут принять все желающие — как юридические, так и физические лица, кроме рф или лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на расчет с кредиторами банка.
В состав лота №G32N027558 включено 1730 ювелирных изделий — серебряные серьги и кольца 925 пробы.
Часть украшений — украшены ювелирными камнями. Полный список выставленных на продажу изделий — по ссылке.
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Аукцион состоится 29 мая и пройдет по английской модели, которая предусматривает три раунда повышения цены.
Начальная цена лота — 993 059,00 грн.
Обратите внимание, заявки на участие в торгах принимаются до 20.00 28 мая. Больше деталей о торгах — по ссылке.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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