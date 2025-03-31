Фонд гарантирования вернул средства более 90% вкладчиков ликвидируемых банков — Finance.ua
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Фонд гарантирования вернул средства более 90% вкладчиков ликвидируемых банков

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Фонд гарантирования вернул средства более 90% вкладчиков ликвидируемых банков
Фонд гарантирования вернул средства более 90% вкладчиков ликвидируемых банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 90% гарантированных сумм вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации.
Речь идет о выплатах гарантированных сумм в банках, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
«Закон о системе гарантирования дает максимальный срок для начала выплат 20 рабочих дней, но по факту мы делаем это скорее: на 13—15-й рабочий день Фонд начинает выплаты вкладчикам и становится кредитором такого неплатежеспособного банка», — детализировала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай в эфире канала.
По ее словам, процесс максимально простой и быстрый: у Фонда есть банки агенты (их на сегодняшний день насчитывается 16), которые получают информацию о базе вкладчиков, и любой вкладчик может либо посетить отделение такого банка-агента, либо получить средства через онлайн-сервисы банков, а также сервис «Возвращение вкладов» в мобильном приложении «Дія».
«Мы ввели такую ​​возможность в октябре 2023 года, и очень интересным фактом для нас было то, что некоторые вкладчики, не получившие средства еще в течение 2014 — 2015 годов, получили их через «Дія», — отметила руководитель Фонда.
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Тех же, кто до сих пор не получил причитающиеся им выплаты, приглашают сделать это, обратившись в банк-агент или воспользоваться приложением «Дія», сообщила Билай.
Она отметила, что средства можно получить в течение срока ликвидации банка, то есть в течение трех лет, но этот срок продлен до завершения военного положения плюс 6 месяцев.
По материалам:
Finance.ua
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