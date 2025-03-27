В Фонде гарантирования назвали сумму ущерба украинских банков от российской агрессии до 2022 года — Finance.ua
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В Фонде гарантирования назвали сумму ущерба украинских банков от российской агрессии до 2022 года

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В Фонде гарантирования назвали сумму ущерба украинских банков от российской агрессии до 2022 года
В Фонде гарантирования назвали сумму ущерба украинских банков от российской агрессии до 2022 года
Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора украинским банкам с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.
Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай в эфире канала «Мы — Украина».
«У нас есть одно положительное решение украинского суда на сумму 1,9 млрд грн. Еще один судебный иск находится на стадии рассмотрения в апелляционной инстанции, и совсем недавно, в январе 2025 года, мы подали объединенный иск против российской федерации, где объединили ущерб, причиненный кредиторам в пяти банках, находящихся под управлением Фонда гарантирования», — рассказала она.
Что касается двух банков, выведенных с рынка с начала полномасштабного вторжения в 2022 году за принадлежность к российской федерации (АО «МР Банк», ПАО «Проминвестбанк»), то находившиеся на их счетах средства (в общей сложности 26 млрд грн) в полном объеме перечислены государству.

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По вкладам в этих банках выплачены гарантированные суммы вкладчикам, а в одном из них за счет продажи и обслуживания активов Фонд полностью удовлетворил требования кредиторов, не связанных с банком.
«8 очередей мы удовлетворили полностью, а 9 и 10 очередей — это были требования материнского банка, государственного российского банка. Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о передаче собственности (акций банка) государству Украины, — уточнила директор-распорядитель Фонда. — И на сегодняшний день эти два бывших государственных российских банка принадлежат Украине и не имеют долгов перед своими материнскими банками, а все средства мы платим, возвращаем государству как кредитору, а после того, как вернем как кредитору, будем государству как акционеру возвращать. То есть сейчас эти банки в полном объеме работают на государство Украина».
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По банкам, ликвидацию которых Фонд начал до 2022 года, взыскание ущерба будет осуществляться через принятие соответствующих решений судами украинской и иностранной юрисдикций, тогда как по банкам, «пришедшим» в Фонд начиная с 2022 года, через Международный реестр ущерба, в который, когда будет создана такая возможность для юридических лиц, Фонд также планирует подавать заявления о возмещении нанесенного банкам ущерба после начала полномасштабного вторжения.
«Мы обязательно должны требовать и защищать интересы и страны, и банков, и их кредиторов», — пояснила Билай.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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