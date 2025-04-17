Netflix стремится достичь рыночной капитализации $1 трлн до 2030 года — Finance.ua

Netflix стремится достичь рыночной капитализации $1 трлн до 2030 года Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Netflix стремится достичь рыночной капитализации $1 трлн до 2030 года

Netflix планирует стать компанией с рыночной капитализацией в $1 трлн до конца десятилетия. Сейчас капитализация Netflix составляет около $400 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников ежегодного бизнес-совещания компании, состоявшегося в марте.

Для достижения этой цели компания планирует удвоить годовой доход — с $39 млрд в 2024 году до $78 млрд в 2030-м. За последние пять лет выручка Netflix выросла на 93,5%, однако тогда рынок стриминга стремительно рос и имел меньше конкуренции. Теперь же для реализации своих планов компания делает ставку не только на подписки, но и на развитие рекламного направления.

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В частности, Netflix планирует зарабатывать $9 млрд на рекламе до 2030 года. Хотя компания не раскрывала рекламные доходы от запуска тарифа с рекламой в 2022 году, по оценкам eMarketer, в 2025 году Netflix получит более 2 млрд долларов на американском рынке. Компания хочет увеличить количество подписчиков на самый дешевый рекламный тариф, а также развивать показ живых трансляций, во время которых рекламу будут видеть даже пользователи без рекламы.

Чтобы получить больший контроль над доходами, Netflix также запускает собственную рекламную технологию — платформу Netflix Ads Suite. Она включает в себя сервер объявлений и систему управления рекламным инвентарем. Платформа позволит вводить новые форматы рекламы, сохраняя ее объем на уровне четырех минут в час.

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Несмотря на то, что компания больше не будет публиковать статистику по количеству подписчиков, она стремится достичь 410 млн пользователей к 2030 году — на 108 млн больше, чем в 2024 году. Только в прошлом году Netflix привлекла 41 млн новых подписчиков, что стало рекордом, особенно в четвертом квартале.

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