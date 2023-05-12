Nestlé начала строительство фабрики за $45 млн на Волыни — Finance.ua

Nestlé начала строительство фабрики за $45 млн на Волыни Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Nestlé начала строительство фабрики за $45 млн на Волыни

Компания Nestlé начала строительство новой производственной площадки в Смолыгове Волынской области. В новый проект по расширению производства будет инвестировано 40 млн швейцарских франков (около $45 млн).

Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.

Для старта строительства в Смолыгов приехал исполнительный вице-президент и СЕО Nestlé в зоне Европы Марко Сеттембри. Вместе с гендиректором Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли он подписал сертификат, удостоверяющий начало строительства.

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Новая фабрика в с. Смолыгов Торчинского территориального общества будет возведена рядом с дистрибуционным центром Nestlé, который работает здесь уже более 10 лет. Производство продукции предполагается начать в первом квартале 2024 года.

Производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов, говорится в сообщении компании.

В Nestlé заявляют, что в хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставку продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.

«С самого начала в новом производстве уже будет работать около 300 человек, что обеспечит дальнейшее развитие местной общины. Украина останется единственным европейским центром производства вермишели быстрого приготовления для Nestlé, и производственный хаб на Волыни, безусловно, будет играть огромную роль для экспорта в европейские страны этого сегмента», — отметил Дзанелли.

Напомним, Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды как Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и т. д. В 1998 году Nestlé SA приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», а с 2018 года владеет 100% акций предприятия.

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В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé SA приобрела 100% акций предприятия Волыньхолдинг (ТМ Торчин). В 2010 году Nestlé SA приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

В 2012 году во Львове была создана Nestlé Business Service (NBS Europe), являющаяся одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляющая услуги по поддержке подразделений компании Nestlé в более чем 40 странах мира.

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