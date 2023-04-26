Nestlé повысила цены на 10% самыми быстрыми темпами за более чем 30 лет — Finance.ua

Nestlé повысила цены на 10% самыми быстрыми темпами за более чем 30 лет Сегодня 07:40 — Фондовый рынок

Nestlé повысила цены на 10% самыми быстрыми темпами за более чем 30 лет

Группа Nestlé за первые три месяца года повысила цены на 10% — это самые быстрые темпы более чем за 30 лет. При этом объемы продаж сократились минимально, поскольку потребители оказались готовы платить больше за продукты питания и напитки от компании.

Об этом сообщает Financial Times.

У Nestlé наибольший рост был в сегментах молочных продуктов, мороженого и товаров для домашних животных примерно на 12%.

Общий рост цен за квартал на 9,8% произошел по скачку на 10,1% за последние три месяца прошлого года. Повышение цен аналогичного масштаба в последний раз наблюдалось в 1990 году.

Ценообразование помогло Nestlé компенсировать неблагоприятный курс иностранной валюты, увеличив продажи на 5,6%, до 23,5 млрд швейцарских франков ($26,5 млрд), а выше прогнозов цифры привели к росту акций Nestlé на 1,5% в начале торгов в Цюрихе.

Как стимул для швейцарской группы ее так называемый реальный внутренний рост (RIG) — показатель объемов продаж — снизился лишь на 0,5% в I квартале, что является заметным улучшением по сравнению со снижением на 2,6% в предыдущем квартале, когда результаты разочаровали инвесторов.

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Напомним, производитель растворимого кофе Nescafe и шоколадных батончиков KitKat в прошлом году поднял цены на 8,2%, но это не полностью компенсировало влияние роста расходов на ингредиенты на маржу.

«Наша валовая рентабельность снизилась примерно на 260 базисных пунктов — это огромная сумма. У нас есть некоторые рынки, такие как США и Великобритания, где мы наблюдаем сильную инфляцию, а также другие рынки, такие как Китай, и здесь, в Европе... где инфляция более приглушена», — сказал генеральный директор Марк Шнайдер.

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