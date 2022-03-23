Nestlé приостанавливает работу двух брендов в России — Finance.ua

Nestlé приостанавливает работу двух брендов в России

Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

Швейцарская компания Nestlé приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России. Но полностью с российского рынка компания не уходит.

Об этом говорится в пресс-релизе.

В Nestle отмечают, что ранее уже прекратили экспорт и импорт товаров не первой необходимости, остановили рекламу и все капитальные инвестиции.

В то же время, с российского рынка полностью компания не выходит. В Nestle указывают, что сосредоточатся на обеспечении россии основными продуктами, например, детским и медицинским питанием.

«Такой подход отвечает нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — говорится в заявлении.

Там уверяют, что остаются на российском рынке не ради прибыли. В компании обещают любую прибыль с России передавать организациям, занимающимся гуманитарной помощью.

Еще неделю назад в Nestle заявляли, что не считают неэтичной работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину. Компании принадлежат такие бренды как Nesquik, «Свиточ», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe и другие.

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