Nestlé приостанавливает работу двух брендов в России — Finance.ua

«Такой подход отвечает нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — говорится в заявлении.
Там уверяют, что остаются на российском рынке не ради прибыли. В компании обещают любую прибыль с России передавать организациям, занимающимся гуманитарной помощью.
Еще неделю назад в Nestle заявляли, что не считают неэтичной работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину. Компании принадлежат такие бренды как Nesquik, «Свиточ», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe и другие.