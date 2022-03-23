Nestlé приостанавливает работу двух брендов в России — Finance.ua
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Nestlé приостанавливает работу двух брендов в России

Сегодня 15:35Фондовый рынок
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Швейцарская компания Nestlé приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России. Но полностью с российского рынка компания не уходит.
Об этом говорится в пресс-релизе.
В Nestle отмечают, что ранее уже прекратили экспорт и импорт товаров не первой необходимости, остановили рекламу и все капитальные инвестиции.
В то же время, с российского рынка полностью компания не выходит. В Nestle указывают, что сосредоточатся на обеспечении россии основными продуктами, например, детским и медицинским питанием.
«Такой подход отвечает нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — говорится в заявлении.
Там уверяют, что остаются на российском рынке не ради прибыли. В компании обещают любую прибыль с России передавать организациям, занимающимся гуманитарной помощью.
Еще неделю назад в Nestle заявляли, что не считают неэтичной работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину. Компании принадлежат такие бренды как Nesquik, «Свиточ», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe и другие.
По материалам: hromadske.tv
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