Anonymous «слил» базу данных компании Nestle — Finance.ua
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Anonymous «слил» базу данных компании Nestle

Сегодня 17:32Фондовый рынок
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Anonymous «слил» базу данных компании Nestle
Хакерское объединение Anonymous взломало базу данных одной из крупнейших пищевых компаний мира, Nestle, из-за ее позиции, выражающейся в продолжении работы в России несмотря на войну против Украины.
Об этом объединение сообщило в Twitter.
Накануне Anonymous пригрозили всем компаниям, до сих пор работающим в России, и дали 48 часов на выход из рф, иначе они станут целью хакеров.
«Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д.», — заявили хакеры.

Справка Finance.ua:

Nestle отказалась уходить из россии. Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел понимания с руководителем Nestle Марком Шнайдером по поводу неэтичности работы компании в России.

Бизнес на крови: какие компании продолжают работу в россии

По материалам: Економічна Правда
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