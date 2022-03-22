Anonymous «слил» базу данных компании Nestle — Finance.ua

Anonymous «слил» базу данных компании Nestle

Сегодня 17:32 — Фондовый рынок

Хакерское объединение Anonymous взломало базу данных одной из крупнейших пищевых компаний мира, Nestle, из-за ее позиции, выражающейся в продолжении работы в России несмотря на войну против Украины.

Об этом объединение сообщило в Twitter.

Накануне Anonymous пригрозили всем компаниям, до сих пор работающим в России, и дали 48 часов на выход из рф, иначе они станут целью хакеров.

«Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д.», — заявили хакеры.

Справка Finance.ua:

Nestle отказалась уходить из россии. Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел понимания с руководителем Nestle Марком Шнайдером по поводу неэтичности работы компании в России.

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