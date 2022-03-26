На двух стульях: оставшись в рф, Nestlé хочет зарабатывать и в Украине (список брендов) — Finance.ua
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На двух стульях: оставшись в рф, Nestlé хочет зарабатывать и в Украине (список брендов)

Сегодня 09:44Фондовый рынок
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На двух стульях: оставшись в рф, Nestlé хочет зарабатывать и в Украине (список брендов)
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская компания Nestlé приняла решение остаться на российском рынке.
В компании считают, что война в Украине — это не повод для ухода с российского рынка.
«Деятельность не направлена на получение прибыли. Это поддержка принципа обеспечения права на питание...» — говорится в заявлении Nestlé.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к швейцарскому народу вспомнил именно Nestlé как компанию, которая продолжает работу в России, несмотря на обстрелы ее армией украинских городов.
«Хорошая еда. Хорошая жизнь» — так звучит слоган компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается уйти из россии. Даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы и другим странам Европы, уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж", — подчеркнул Зеленский.
Однако Nestlé ограничилась выводом с российского рынка только двух брендов — KitKat и Nesquik.
Остальные бренды компании по-прежнему будут широко представлены на прилавках страны-оккупанта.
Вместе с тем компания продолжает активно продвигать свою продукцию и на украинском рынке.
На сегодняшний день в Украине продукция Nestlé представлена большим списком брендов:
  • NESCAFÉ,
  • Nesquik,
  • Coffee-mate,
  • Nuts, KitKat,
  • Lion,
  • Purina,
  • Gerber,
  • «Свиточ»,
  • «Торчин»,
  • «Мивина».
По материалам: УНІАН
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