На двух стульях: оставшись в рф, Nestlé хочет зарабатывать и в Украине (список брендов) — Finance.ua

На двух стульях: оставшись в рф, Nestlé хочет зарабатывать и в Украине (список брендов)

Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская компания Nestlé приняла решение остаться на российском рынке.

В компании считают, что война в Украине — это не повод для ухода с российского рынка.

«Деятельность не направлена на получение прибыли. Это поддержка принципа обеспечения права на питание...» — говорится в заявлении Nestlé.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к швейцарскому народу вспомнил именно Nestlé как компанию, которая продолжает работу в России, несмотря на обстрелы ее армией украинских городов.

«Хорошая еда. Хорошая жизнь» — так звучит слоган компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается уйти из россии. Даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы и другим странам Европы, уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж", — подчеркнул Зеленский.

Однако Nestlé ограничилась выводом с российского рынка только двух брендов — KitKat и Nesquik.

Остальные бренды компании по-прежнему будут широко представлены на прилавках страны-оккупанта.

Вместе с тем компания продолжает активно продвигать свою продукцию и на украинском рынке.

На сегодняшний день в Украине продукция Nestlé представлена большим списком брендов:

NESCAFÉ,

Nesquik,

Coffee-mate,

Nuts, KitKat,

Lion,

Purina,

Gerber,

«Свиточ»,

«Торчин»,

«Мивина».

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