Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год

Личные финансы
15
Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год
Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год
Уровень полного дохода агрономов, который включал зарплату и бонусы, в конце 2022 года увеличился на 9-55% в зависимости от должности и компании по сравнению с ситуацией в марте 2021-го.
Об этом говорится в исследовании Agrohub.
Этот рост в большей степени связан с изменением системы бонуса, принятой еще до начала полномасштабной войны с россией.
В 2022 году медиана зарплаты без бонусов выглядит следующим образом: 61,5 тыс. грн для главного агронома, 35,7 тыс. грн — для ведущего и 22,4 тыс. грн — для линейного. По сравнению с 2021 годом зарплатная медиана выросла на 15%.
Инфографика: Agrohub
Инфографика: Agrohub
Произошел и определенный рост бонусов среди агрономов, на размер которых влияют многие факторы: система бонусирования, внедренная в компании, должность и выполнение KPI и т. д.
Что касается их размера, то по состоянию на 2022 год линейный агроном при выполнении KPI в среднем может рассчитывать на годовой бонус размером 2-3 месячных окладов, ведущий — более 4 окладов, а главный — около 8.
Инфографика: Agrohub
Инфографика: Agrohub
«Пока есть определенная турбулентность в планах, не понятно, как будет разворачиваться ситуация из-за сложностей военного времени, но компании все равно намерены увеличивать зарплату и бонусы в 2023 году», — рассказал руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Справка Finance.ua:

  • работодатели не вправе принуждать работников получать заработную плату в определенном банке. Работник может свободно выбирать банк для получения заработной платы;
  • от 46% до 76% украинских беженцев могут вернуться после войны домой. Если этого не произойдет, страну ожидает падение ВВП в рамках 2,5-7,71%. Таковы подсчеты Киевского центра экономической стратегии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.