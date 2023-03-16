Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год — Finance.ua

Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год Сегодня 21:30 — Личные финансы

Несмотря на войну, зарплаты агрономов показали рост: как изменилась ситуация за год

Уровень полного дохода агрономов, который включал зарплату и бонусы, в конце 2022 года увеличился на 9-55% в зависимости от должности и компании по сравнению с ситуацией в марте 2021-го.

Об этом говорится в исследовании Agrohub.

Этот рост в большей степени связан с изменением системы бонуса, принятой еще до начала полномасштабной войны с россией.

В 2022 году медиана зарплаты без бонусов выглядит следующим образом: 61,5 тыс. грн для главного агронома, 35,7 тыс. грн — для ведущего и 22,4 тыс. грн — для линейного. По сравнению с 2021 годом зарплатная медиана выросла на 15%.

Инфографика: Agrohub

Произошел и определенный рост бонусов среди агрономов, на размер которых влияют многие факторы: система бонусирования, внедренная в компании, должность и выполнение KPI и т. д.

Что касается их размера, то по состоянию на 2022 год линейный агроном при выполнении KPI в среднем может рассчитывать на годовой бонус размером 2-3 месячных окладов, ведущий — более 4 окладов, а главный — около 8.

Инфографика: Agrohub

«Пока есть определенная турбулентность в планах, не понятно, как будет разворачиваться ситуация из-за сложностей военного времени, но компании все равно намерены увеличивать зарплату и бонусы в 2023 году», — рассказал руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

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УБР По материалам:

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