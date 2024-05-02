«Укрпочта» запускает новую серию марок «русский военный флот — до дна!» Сегодня 14:34 — Личные финансы

«Укрпочта» запускает новую серию марок «русский военный флот — до дна!»

«Укрпочта» анонсировала новый выпуск марок «русский военный флот — до дна!» — продолжение легендарной серии «русский военный корабль!!!» — которую введут в обращение с 8 мая.

Погашения специальными штемпелями «Первый день» состоятся в Киеве (1 001 и 2 002).

Марка выйдет тиражом в 1 млн с номиналом F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент — 30 грн). Количество марок в листе — 4. Тираж конверта «Первый день» — 50 000 экземпляров, карточек — 60 000 экземпляров, папки — 1000 экземпляров.

Где купить? Марку, выпущенную при поддержке ВМС ВСУ, можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах, а также онлайн в Марку, выпущенную при поддержке ВМС ВСУ, можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах, а также онлайн в Почтовом маркете.

Владельцы филабонементов получат ссылку на оплату нового почтового выпуска в течение 2 мая.

Отмечается, что среди изображенных на марке кораблей есть и сторожевой фрегат «Адмирал Макаров», который пока остается на плаву. Но, уже имея опыт выпуска «пророческой» марки, «Укрпочта» надеется, что именно он станет следующей целью и отправится на дно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.