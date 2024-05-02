На Шацких озерах туристам будут выдавать пропуска: что нужно учесть туристам — Finance.ua
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На Шацких озерах туристам будут выдавать пропуска: что нужно учесть туристам

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На Шацких озерах туристам будут выдавать пропуска: что нужно учесть туристам
На Шацких озерах туристам будут выдавать пропуска: что нужно учесть туристам
На Шацких озерах этим летом туристам для посещения некоторых территорий нужно будет оформлять пропуска. Разрешения будет выдавать подразделение пограничной службы.
К чему готовиться туристам, отправляющимся на отдых на озера, в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук.

Новые правила

Шацкие озера на севере Волынской области — популярная туристическая локация даже во время войны. Из-за близости к границе с беларусью в этом году там вводятся новые правила. Для пребывания в 5-километровой полосе у границы жителям и туристам нужно будет иметь специальные пропуска, которые выдают пограничники.
«Пограничники сегодня хотят больше контролировать пограничные территории с целью безопасности и охраны государственной границы. Есть постановление № 1147, которое определяет 5-километровую полосу, где предусмотрен усиленный режим контроля», — объясняет Богдан Тимошук.
Он добавляет, что населенные пункты и места массового отдыха не относятся к пограничной полосе и пограничники не имеют полномочий на проверку документов. Так что туристам там пропуска не нужны.
В начале апреля появилась информация, что владельцы баз отдыха будут обязаны передавать списки своих гостей, но она не соответствует действительности, говорит секретарь поселкового совета.
«Такая идея звучала на одном из совещаний пограничников, и новость „полетела“. Эту информацию уже опровергли. Потому что основная задача пограничников — охрана границы, а не проверка туристов в местах массового отдыха. Еще предстоит проинформировать отдыхающих и жителей, какая ситуация с пограничной полосой и что владельцы баз не будут подавать никаких документов своих гостей», — отмечает он.
По материалам:
РБК-Україна
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