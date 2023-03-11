Портрет беженца: где их больше всего и сколько вернется — Finance.ua

Портрет беженца: где их больше всего и сколько вернется Сегодня 12:03 — Личные финансы

От 46 до 76% украинских беженцев могут вернуться после войны домой. Если этого не произойдет, страну ожидает падение ВВП в рамках 2,5-7,71%. Таковы подсчеты Киевского центра экономической стратегии.

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У демографической ситуации в Украине две существенные проблемы: задержка беженцев за рубежом и низкая рождаемость. Если государство не начнет немедленно работать над программой поощрения возвращения беженцев, это обернется большими проблемами для страны, пишут авторы Kyiv Post.

Портрет беженца

Более 42% украинских беженцев составляют женщины от 35 до 49 лет. На каждого взрослого приходится 1,07 ребенка. 66% военных мигрантов имеют высшее образование. Таков портрет беженца, по данным издания Kyiv Post.

Среди беженцев, выехавших в ЕС:

больше всего оказалось в Польше — более 38%;

почти каждый пятый живет в Германии;

еще 12% нашли убежище в Чехии,

5% — в Италии.

«Чтобы вернуть людей на Родину, реформы нужно начинать уже сейчас, — говорит глава НБУ Андрей Пышный. — Наши граждане должны быть уверены, что им есть куда возвращаться. Они должны чувствовать себя нужными в Украине. Конечно, процесс ассимиляции в странах пребывания продолжается уже год. Дети учат языки, ходят в школу, встречают новых друзей».

В Министерстве экономики Украины считают, что домой можно вернуть 75% беженцев, если они будут знать, что здесь их ждут достойные условия жизни и труда.

Экономистка Венского института международных экономических исследований Марина Твердоступ считает, что беженцы продержатся на европейском рынке труда более 2-3 лет.

«Европа не хочет, чтобы украинцы, особенно молодые и квалифицированные, возвращались домой», — говорит она.

Издание Kyiv Post обращает внимание на еще один неблагоприятный фактор — снижение рождаемости в Украине. Руководитель Института демографии и социальных исследований НАУ Элла Либанова утверждает, что показатель рождаемости будет составлять 0,8 ребенка на одну женщину. А для нормальной замены поколений он должен колебаться в пределах 2,1.

По ее словам, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030 году население Украины сократится ниже 35 миллионов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

uamedia По материалам:

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