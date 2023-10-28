Несмотря на войну, спрос на ипотечные кредиты высокий: сколько кредитов планируют выдать в следующем году — Finance.ua

Несмотря на войну, спрос на ипотечные кредиты высокий: сколько кредитов планируют выдать в следующем году Сегодня 11:21 — Кредит&Депозит

Несмотря на войну, спрос на ипотечные кредиты высокий: сколько кредитов планируют выдать в следующем году

До конца текущего года 10 тысяч украинских семей смогут взять кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя». Программа призвана запустить первичный рынок и стимулировать жилищное строительство.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

«Мы рассматриваем правительственную программу єОселя как один из ключевых инструментов для стимулирования строительства жилья. На сегодняшний день уже выдано более 4 200 кредитов по программе, до конца этого года можем выдать до 10 тысяч. В следующем — 12 тысяч кредитов. С августа мы запустили массовую ипотеку — предоставили возможность всем украинцам, не имеющим собственного жилья, получить кредит под 7% на приобретение квартир в строящихся домах или не старше 3 лет. То есть, наш главный акцент в программе — на первичный рынок, на активизацию жилищного строительства, что в свою очередь будет стимулировать развитие смежных отраслей», — отметила Свириденко.

По ее словам, несмотря на войну, спрос среди украинцев на ипотечные кредиты высокий. И он существенно возрос от старта массовой ипотеки.

«Люди хотят и готовы покупать новое жилье, несмотря на войну. Кредиты берут на приобретение квартир не только в относительно спокойных регионах, но и в близких к линии фронта в Харьковской, Николаевской, Запорожской областях», — сказала Свириденко.

Она также подчеркнула, что в рамках программы «єОселя» кредитование осуществляется исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита. И призвала застройщиков выбирать прозрачные механизмы финансирования строительства.

«Мы хотим и будем работать с застройщиками, которые действуют по понятным моделям, когда право собственности на строящееся жилье переходит к человеку. Мы как государство не можем финансировать модели, где права покупателя жилой недвижимости на первичном рынке не защищены», — отметила министр.

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