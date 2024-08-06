Несмотря на санкции, россияне снова скупают недвижимость в Европе — Finance.ua

Несмотря на санкции, россияне снова скупают недвижимость в Европе Сегодня 06:01 — Мир

Несмотря на санкции, россияне снова скупают недвижимость в Европе

российские граждане, несмотря на санкции и настороженное отношение к «российским» деньгам, нашли обходные пути и снова активно покупают недвижимость в Европе.

Об этом пишут Буквы со ссылкой на РосСМИ

На страны ЕС по итогам первого полугодия пришлось 35% общего количества сделок россиян с зарубежной недвижимостью. В 2022 году количество сделок россиян в Европе резко сократилось из-за санкций, усиления иммиграционных программ, закрытия программ «золотых виз» и повышения требований к покупателям. К этому добавились проблемы в расчетах. Поэтому в 2023 году сделок было еще меньше, а европейская доля в покупках россиянами зарубежной недвижимости составляла всего 7%.

По итогам первых трех месяцев она была около 10%, и теперь уже более трети за полугодие. Сейчас же застройщики в странах ЕС снова проводят сделки с гражданами рф, в то же время для оплаты многие берут рубли. Все большее количество клиентов-россиян оформляет виды на жительство в Евросоюзе как за инвестиции, так и на основании финансовой независимости. Лидеры по популярности — Франция, Испания и Кипр.

Однако во многих других странах и регионах россияне сократили покупки. В целом за первые шесть месяцев продажи зарубежной недвижимости на 19% ниже, чем годом ранее.

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Лидером по количеству сделок остается Юго-Восточная Азия, на которую пришлось 40% всей приобретенной россиянами за полгода недвижимости. Чаще покупатели выбирали Таиланд (26% сделок) и Бали (13%), где привлекательные по сравнению с другими регионами цены, благоприятные для россиян правила пребывания и нет санкционных ограничений. 15% сделок пришлось на страны Ближнего Востока, прежде всего на ОАЭ, 7% - на Турцию.

Зато упал спрос на Карибы, где в прошлом году россияне совершили 20% сделок. Это связано с тем, что государства региона с этого года закрыли последние программы по выдаче россиянам паспортов в обмен на инвестиции. Теперь спрос рассредоточился, география сделок гораздо шире, чем год назад: россияне покупают недвижимость в Катаре и Вьетнаме, Камбодже и на Маврикии.

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