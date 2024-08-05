россияне продолжают производить ракеты с западными комплектующими, — аналитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне продолжают производить ракеты с западными комплектующими, — аналитики

11
российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты с использованием комплектующих из стран Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и организации Frontelligence Insight.
Группа «Украинское киберсопротивление» раздобыла документы с военной базы в Шайковке Калужской области и обнаружила в крылатых ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, содержащие преимущественно западные компоненты.
Организация Frontelligence Insight установила, что во время ударов по Украине российские войска использовали произведенные в марте 2023 года навигационные модули SN-99. Также установлено, что российский производитель крылатых ракет КБ «Радуга» ответственен за доукомплектацию ракет Х-32 модернизированными модулями SN-99.
В организации не смогли объяснить, как российские оборонные компании получают западные компоненты для навигационных модулей этого типа.
Также отмечается, что в сентябре 2022 года британская организация Conflict Armament Research обнародовала расследование, в котором обнаружила западные компоненты в навигационных системах крылатых ракет Х-101 и Х-59.
Напомним, одна из крылатых ракет Х-101, ударивших по киевской больнице «Охматдет» 8 июля, могла содержать микросхему из США.
В Европейском Союзе отметили, что некоторые западные компоненты из российских ракет были изготовлены много лет назад и, вероятно, были ввезены в рф для полномасштабного вторжения и введения санкций.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.