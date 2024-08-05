россияне продолжают производить ракеты с западными комплектующими, — аналитики Сегодня 14:34

российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты с использованием комплектующих из стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и организации Frontelligence Insight.

Группа «Украинское киберсопротивление» раздобыла документы с военной базы в Шайковке Калужской области и обнаружила в крылатых ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, содержащие преимущественно западные компоненты.

Организация Frontelligence Insight установила, что во время ударов по Украине российские войска использовали произведенные в марте 2023 года навигационные модули SN-99. Также установлено, что российский производитель крылатых ракет КБ «Радуга» ответственен за доукомплектацию ракет Х-32 модернизированными модулями SN-99.

В организации не смогли объяснить, как российские оборонные компании получают западные компоненты для навигационных модулей этого типа.

Также отмечается, что в сентябре 2022 года британская организация Conflict Armament Research обнародовала расследование, в котором обнаружила западные компоненты в навигационных системах крылатых ракет Х-101 и Х-59.

Напомним, одна из крылатых ракет Х-101, ударивших по киевской больнице «Охматдет» 8 июля, могла содержать микросхему из США.

В Европейском Союзе отметили, что некоторые западные компоненты из российских ракет были изготовлены много лет назад и, вероятно, были ввезены в рф для полномасштабного вторжения и введения санкций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.