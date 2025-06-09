Несмотря на санкции: какие страны импортируют больше всего российского ископаемого топлива (инфографика) — Finance.ua

Несмотря на санкции: какие страны импортируют больше всего российского ископаемого топлива (инфографика) Сегодня 07:27 — Мир

Несмотря на санкции: какие страны импортируют больше всего российского ископаемого топлива (инфографика)

Более 20 стран продолжали закупать российское ископаемое топливо после начала полномасштабной войны, несмотря на санкции, публичные заявления об энергетической независимости и рисках для репутации. Среди основных покупателей — Китай, Европейский Союз и Индия.

Об этом свидетельствуют обновленные данные CREA по состоянию на июнь 2025 года.

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За период полномасштабной войны больше всего импортировали:

Китай — перечислил россии 253 млрд евро за нефть, газ и уголь;

ЕС — более 209 млрд евро;

Индия — еще 138 млрд евро.

В общей сложности эти три игрока обеспечили российский бюджет более чем 600 миллиардами евро доходов от экспорта ископаемого топлива.

Китай стал ключевым импортером:

первое место по закупке нефти (182,6 млрд евро) и угля (36,8 млрд);

второе место — по импорту газа (33,8 млрд).

Европейский Союз остается главным покупателем российского газа: за три года страны ЕС потратили на него более 102 млрд евро, в том числе трубопроводный газ и СПГ. А на российскую нефть Европа направила 123,3 млрд евро — чуть больше Индии, которая потратила 103,9 млрд евро.

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Среди других крупных покупателей — Турция (103,6 млрд евро), а также страны ЕС, официально поддерживающие санкции: Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Франция, Словакия, Бельгия. В список также входят Япония, Южная Корея, ОАЭ, Сингапур и другие.

Часть из этих государств продолжает импорт, несмотря на обязательства по сокращению энергетической зависимости от россии, провозглашенные на уровне правительств и международных институтов.

Слово і Діло По материалам:

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