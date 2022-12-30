Несмотря на постановление Кабмина, части получателей социальных пособий придется подавать заявления для их продления — Finance.ua

Несмотря на постановление Кабмина, части получателей социальных пособий придется подавать заявления для их продления Сегодня 13:38 — Личные финансы

Несмотря на постановление Кабмина, части получателей социальных пособий придется подавать заявления для их продления

Несмотря на принятие Кабинетом Министров постановления об автоматическом продлении начисления социальных пособий в течение всего периода военного положения и одного месяца после его завершения, части получателей таких выплат все же придется обратиться с заявлениями в органы соцзащиты.

Такое уточнение сделал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время телемарафона.

Читайте также Правительство приняло автоматическое продление ряда социальных выплат

По его словам, автоматически продлят такие выплаты, как помощь на детей, находящихся на попечении, выплаты на детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства, людей, осуществляющих уход за гражданами, имеющими психические расстройства и инвалидность I и II группы, временное пособие на детей, родители которых не платят алименты, и т.д.

Однако речь не идет о выплатах, которые базируются на материальном (имущественном) состоянии получателей.

Читайте также В 2022 году государство направило около 800 млрд грн на все социальные выплаты

«В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям. Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и с учетом представленной информации будет начисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат», — подчеркнул чиновник.

Для продления таких выплат нужно обратиться с соответствующими заявлениями в органы соцзащиты с 1 января.

Исключения будут сделаны только для жителей временно оккупированных территорий, регионов, где продолжаются или могут продолжаться активные боевые действия, согласно списку Минреинтеграции. Им автоматически продолжат начислять абсолютно все виды соцпособий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.