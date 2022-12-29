В 2022 году государство направило около 800 млрд грн на все социальные выплаты — Finance.ua
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В 2022 году государство направило около 800 млрд грн на все социальные выплаты

Казна и Политика
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В 2022 году государство направило около 800 млрд грн на все социальные выплаты
В 2022 году государство направило около 800 млрд грн на все социальные выплаты
В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
«Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн», — отметил глава правительства.
Кроме того, по словам премьер-министра, государство осуществило все запланированные на 2022 год повышения. В частности, впервые проиндексированы военные пенсии. Успешно реализуется инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа поддержки пенсионеров 80+.
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«В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. В целом выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислены пенсии на 51,4 млрд грн», — сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также отметил, что была создана система централизованного начисления выплат. Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, охвачено выплатами более 5 млн семей.
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Правительство продлило переходный период по переоформлению помощи на детей, находящихся на попечении и под опекой, на детей с инвалидностью, на лиц, имеющих инвалидность с детства, на тех, кто за ними ухаживает.
Кроме того, во исполнение Закона Украины Правительство прекратило деятельность Фонда социального страхования и присоединило его к Пенсионному Фонду Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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