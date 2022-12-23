Смогут ли украинцы продолжать получать свою пенсию за границей — ответ Минсоцполитики Сегодня 20:01 — Личные финансы

Находясь за границей, человек также может получать украинскую пенсию: пенсия просто начисляется на банковский счет, и человек может воспользоваться ею в любой стране мира.

Об этом пишет Минсоцполитики.

Если гражданин получает свои пенсионные выплаты в отделениях «Укрпочты», то для получения начисленных ему денег за границей ему придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

Человек для доступа к своим средствам обязан изменить метод выплаты либо систему выплаты. Она может дистанционно открыть банковский счет.

Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных выплат можно перевести из отделения «Укрпочты» на банковский счет в удаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в своем электронном кабинете Пенсионного фонда.

Есть также возможность сменить отделение «Укрпочты», в котором будет производиться выплата пенсии. Для этого достаточно совершить звонок на горячую линию почтовой компании.

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