Правительство приняло автоматическое продление ряда социальных выплат — Finance.ua

Правительство приняло автоматическое продление ряда социальных выплат Сегодня 15:28 — Личные финансы

Правительство приняло автоматическое продление ряда социальных выплат

Правительство 27 декабря приняло постановление, которым продолжило автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Указанное решение позволяет продолжить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения. Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Принятое постановление обеспечит удобство для тех граждан, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. Оно также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается", — отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Таким образом, с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

на детей, больных тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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