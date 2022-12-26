Украинцам раздают наличные деньги на оплату коммуналки: как проверить, назначили ли выплату — Finance.ua

Украинцам раздают наличные деньги на оплату коммуналки: как проверить, назначили ли выплату Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Украине во время отопительного сезона получают наличные деньги на оплату коммунальных услуг. Монетизированные субсидии назначают по заявлению, а в некоторых случаях автоматически продлевают.

Проверить, назначили ли выплату, можно онлайн. Для этого открыли Единый государственный реестр получателей субсидии. Чтобы узнать, есть ли у вас субсидия, в реестре нужно ввести свой адрес.

«Поиск в указанном реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также где содержится личное дело — название органа социальной защиты населения», — говорится в сообщении КМУ.

Отметим, что размер субсидии может составить около 2 тыс. грн. При этом реестр позволяет увидеть размер субсидии не только в своей квартире, но и у соседей. Оформляют помощь даже украинцы, проживающие в элитных домах. К примеру, в центре столицы на ул. Крещатик, 21 субсидию оформили около десяти квартир. Размер субсидии составляет 1,9 тыс. грн.

Когда не назначается субсидия

Если общая площадь жилого помещения больше 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Член семьи в течение года перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн. Речь идет о:

покупке земельного участка, квартиры или дома, другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг); платеж по сделкам, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимость или транспортные средства (кроме наследства и дарения); взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации; благотворительность (исключительно в виде уплаты средств); предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды; покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).

Член семьи на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет в собственности более одной квартиры или дома, кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности; на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства; на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства; расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения; непригодного для проживания в результате боевых действий страны-террористки рф; полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.

На 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете наличные средства в сумме более 100 тыс. грн или ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на сумму свыше 100 тыс. грн.

В собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Обозреватель По материалам:

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