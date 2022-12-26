Украинцам раздают наличные деньги на оплату коммуналки: как проверить, назначили ли выплату — Finance.ua

Украинцам раздают наличные деньги на оплату коммуналки: как проверить, назначили ли выплату
В Украине во время отопительного сезона получают наличные деньги на оплату коммунальных услуг. Монетизированные субсидии назначают по заявлению, а в некоторых случаях автоматически продлевают.
Проверить, назначили ли выплату, можно онлайн. Для этого открыли Единый государственный реестр получателей субсидии. Чтобы узнать, есть ли у вас субсидия, в реестре нужно ввести свой адрес.
«Поиск в указанном реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также где содержится личное дело — название органа социальной защиты населения», — говорится в сообщении КМУ.
Отметим, что размер субсидии может составить около 2 тыс. грн. При этом реестр позволяет увидеть размер субсидии не только в своей квартире, но и у соседей. Оформляют помощь даже украинцы, проживающие в элитных домах. К примеру, в центре столицы на ул. Крещатик, 21 субсидию оформили около десяти квартир. Размер субсидии составляет 1,9 тыс. грн.
Когда не назначается субсидия
- Если общая площадь жилого помещения больше 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
- Член семьи в течение года перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн. Речь идет о:
- покупке земельного участка, квартиры или дома, другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг);
- платеж по сделкам, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимость или транспортные средства (кроме наследства и дарения);
- взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации;
- благотворительность (исключительно в виде уплаты средств);
- предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;
- покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).
- Член семьи на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет в собственности более одной квартиры или дома, кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:
- принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности;
- на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
- на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
- расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
- непригодного для проживания в результате боевых действий страны-террористки рф;
- полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.
- На 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете наличные средства в сумме более 100 тыс. грн или ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на сумму свыше 100 тыс. грн.
- В собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
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