Несмотря на перебои с электричеством, в платежках приходят немалые суммы к оплате — в КГГА объяснили, с чем это связано
Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причины — в несвоевременной передаче показаний счетчиков или отсутствии передачи показателей вообще.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ТСН.
По его словам, потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках по разным обстоятельствам.
«Различные обстоятельства на это влияют — кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города. Но без показателей счетчика закон обязывает исполнителя услуги начислять по средневзвешенному показателю потребления услуги», — отметил Пантелеев.
В таком случае необходимо предоставить актуальные показатели счетчика, производится сверка и человеку производят перерасчет.
«Если вы уже уплатили, то излишек средств перечисляется на следующий месяц. Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы потребление — ноль», — добавил замглавы КГГА.
Также он рассказал, планируют ли поднимать тарифы на коммунальные услуги.
«Мы понимаем, что для очистки воды нужно закупать реагенты для ее обеззараживания, а также платить за электроэнергию, которая уже гораздо дороже прежнего. В то же время, мы понимаем, что поднимать тарифы для населения сейчас просто невозможно. Люди и так платят за услуги, несмотря на свое затруднительное финансовое положение из-за войны. О повышении тарифов сейчас речь не идет», — подчеркнул Пантелеев.
Он убежден, что нужно идти по пути, выбранному для тепловой энергии в прошлом году.
«Тогда было принято решение о моратории на повышение тарифов, но, в то же время, гарантирована выплата компенсации для предприятий теплоэнергетики за счет госбюджета. По-моему, таким же путем надо двигаться и в отношении водоснабжения и водоотвода. Должна быть консолидирована ответственность как органов местного самоуправления, так и государства. Столичная власть со своей стороны помогает финансовыми ресурсами предприятиям жизнеобеспечения, но определенная часть этих средств должна компенсироваться как за счет государства. Так эту проблему можно решить», — пояснил чиновник.
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