Несмотря на перебои с электричеством, в платежках приходят немалые суммы к оплате — в КГГА объяснили, с чем это связано Сегодня 12:09 — Личные финансы

Несмотря на перебои с электричеством, в платежках приходят немалые суммы к оплате — в КГГА объяснили, с чем это связано, Фото: Уніан

Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причины — в несвоевременной передаче показаний счетчиков или отсутствии передачи показателей вообще.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ТСН

По его словам, потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках по разным обстоятельствам.

«Различные обстоятельства на это влияют — кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города. Но без показателей счетчика закон обязывает исполнителя услуги начислять по средневзвешенному показателю потребления услуги», — отметил Пантелеев.

В таком случае необходимо предоставить актуальные показатели счетчика, производится сверка и человеку производят перерасчет.

«Если вы уже уплатили, то излишек средств перечисляется на следующий месяц. Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы потребление — ноль», — добавил замглавы КГГА.

Читайте также Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка

Также он рассказал, планируют ли поднимать тарифы на коммунальные услуги.

«Мы понимаем, что для очистки воды нужно закупать реагенты для ее обеззараживания, а также платить за электроэнергию, которая уже гораздо дороже прежнего. В то же время, мы понимаем, что поднимать тарифы для населения сейчас просто невозможно. Люди и так платят за услуги, несмотря на свое затруднительное финансовое положение из-за войны. О повышении тарифов сейчас речь не идет», — подчеркнул Пантелеев.

Он убежден, что нужно идти по пути, выбранному для тепловой энергии в прошлом году.

«Тогда было принято решение о моратории на повышение тарифов, но, в то же время, гарантирована выплата компенсации для предприятий теплоэнергетики за счет госбюджета. По-моему, таким же путем надо двигаться и в отношении водоснабжения и водоотвода. Должна быть консолидирована ответственность как органов местного самоуправления, так и государства. Столичная власть со своей стороны помогает финансовыми ресурсами предприятиям жизнеобеспечения, но определенная часть этих средств должна компенсироваться как за счет государства. Так эту проблему можно решить», — пояснил чиновник.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.