Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка — Finance.ua
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Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка

Личные финансы
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Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка
Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка
В Украине подорожала коммуналка. В декабре-2022 (по сравнению с декабрем-2021) ее стоимость увеличилась на 6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья — на 24,6%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно им, также значительно выросли расценки на уборку мусора, которая подорожала на 15,3%.
Немного меньший рост продемонстрировала канализация. Пользование ею для украинцев выросло в цене на 14,9%.
Также значительный рост продемонстрировал водоотвод. Его стоимость увеличилась на 12%.
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Помимо этого увеличилась стоимость и других услуг. В частности:
  • управление многоквартирными домами — на 3,2%;
  • горячая вода, отопление — на 0,2%.
А вот природный газ подешевел — его стоимость сократилась на 0,3%. Стоимость электроэнергии же не менялась.
По сравнению же с ноябрем-2022, изменения не такие кардинальные. В целом подорожание составило 0,1%, а в стоимость поменялась только для:
  • уборки мусора — выросла на 3%;
  • содержания и ремонта жилья — рост в 0,3%.
Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка
В то же время, некоторые украинцы могут претендовать на субсидию для оплаты коммуналки на сверхнормативную площадь жилья. Ими являются:
  • пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
  • лица, получающие государственное социальное пособие за неимением права на пенсию и лица с инвалидностью;
  • получатели социального пособия по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
  • граждане, получающие временное государственное социальное пособие неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
  • лица, не достигшие совершеннолетия.
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По материалам:
Обозреватель
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