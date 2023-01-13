Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка — Finance.ua

Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка
В Украине подорожала коммуналка. В декабре-2022 (по сравнению с декабрем-2021) ее стоимость увеличилась на 6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья — на 24,6%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно им, также значительно выросли расценки на уборку мусора, которая подорожала на 15,3%.
Немного меньший рост продемонстрировала канализация. Пользование ею для украинцев выросло в цене на 14,9%.
Также значительный рост продемонстрировал водоотвод. Его стоимость увеличилась на 12%.
Помимо этого увеличилась стоимость и других услуг. В частности:
- управление многоквартирными домами — на 3,2%;
- горячая вода, отопление — на 0,2%.
А вот природный газ подешевел — его стоимость сократилась на 0,3%. Стоимость электроэнергии же не менялась.
По сравнению же с ноябрем-2022, изменения не такие кардинальные. В целом подорожание составило 0,1%, а в стоимость поменялась только для:
- уборки мусора — выросла на 3%;
- содержания и ремонта жилья — рост в 0,3%.
В то же время, некоторые украинцы могут претендовать на субсидию для оплаты коммуналки на сверхнормативную площадь жилья. Ими являются:
- пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
- лица, получающие государственное социальное пособие за неимением права на пенсию и лица с инвалидностью;
- получатели социального пособия по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
- граждане, получающие временное государственное социальное пособие неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
- лица, не достигшие совершеннолетия.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью