Кто может не платить за коммунальные услуги в Украине: список лиц — Finance.ua

Кто может не платить за коммунальные услуги в Украине: список лиц Сегодня 11:17 — Личные финансы

Некоторым категориям украинцев разрешили не оплачивать коммунальные услуги. Это касается временно уехавших со своего постоянного места жительства.

Сэкономить можно, если кто-нибудь из членов домохозяйства или семьи долго не живет в квартире. Об этом сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС), пишет news.uaportal.

Кроме этого, потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг, имеют такую же возможность. Если у потребителя отсутствует счетчик на газ или воду, то выплата производится в соответствии с переданными показателями.

Однако плату за коммунальные могут отменить совсем, если:

потребитель является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и временно проживает в другом населенном пункте;

учится в другом населённом пункте;

находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;

проходит срочную военную службу или мобилизован в ВСУ;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей.

Если вы подпадаете под одну из этих категорий, ее нужно будет подтвердить справками. Также вы должны иметь акт, подтверждающий фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Этот документ должен быть утвержден обслуживающей организацией.

Важно отметить, что коммунальный тариф за тепло не учитывает количество проживающих в помещении людей. Учитывается только площадь жилья. Если в квартире никого не было в отопительный сезон, за теплоснабжение все равно придется заплатить. За горячую воду или газ платить вам не придется.

Какие документы необходимы для пересчета оплаты за коммунальные услуги:

заявление в ЦКР;

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

карточка (справка) физического лица-налогоплательщика о присвоении идентификационного номера;

документ на право собственности/пользование жилым помещением/квартирой;

документ, подтверждающий местожительство по другому адресу, работу, лечение, обучение, прохождение военной службы, отбывание наказания, или документ, подтверждающий временное пребывание потребителя за границей.

Напомним, что украинское законодательство обеспечивает полное право на освобождение от оплаты коммунальных услуг, если они не предоставляются. Также украинцы могут потребовать перерасчета размера тарифов за эти услуги.

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