Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед

Недвижимость
39
Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед
Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед, Фото: freepik
В Украине часто возникают конфликты между соседями, когда один обвиняет другого в посягательствах на его землю. В частности, многие вопросы возникают относительно того, может ли один человек забрать неоформленный земельный участок.
Юристки Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали «Телеканалу 24», какие правовые основания необходимы для использования такого участка и что делать, если документы на землю отсутствуют.

Может ли кто-то забрать неоформленный участок

Как отмечают юристки, для использования земельного участка и ведения на нем хозяйства лицо должно иметь достаточные правовые основания.
Читайте также
Сертификат на земельную долю (пай) не является подтверждением права собственности и не устанавливает границы участка.
Оформление права собственности предполагает выделение земли в натуре и замену сертификата на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Срок оформления права собственности

В конце 2024 года был продлен срок оформления права собственности на земельные участки для владельцев сертификатов на пай до 1 января 2028 года.
Читайте также
Если владелец или наследник не оформит право собственности на земельный участок в указанные сроки, он будет считаться отказавшимся от получения земельного участка.

Как оформить участок без документов

Если у вас нет документов на земельный участок, его использование считается самовольным и такая земля может быть приватизирована другим лицом.
Однако есть возможность оформить землю через институт «приобретательной давности».
По словам Елены Юрец, граждане, которые в течение 15 лет добросовестно и непрерывно пользуются участком, могут безвозмездно приватизировать его даже без официальных документов.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.