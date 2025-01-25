Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед — Finance.ua

Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед Сегодня 17:19 — Недвижимость

Неоформленный земельный участок: может ли его забрать сосед, Фото: freepik

В Украине часто возникают конфликты между соседями, когда один обвиняет другого в посягательствах на его землю. В частности, многие вопросы возникают относительно того, может ли один человек забрать неоформленный земельный участок.

Юристки Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали «Телеканалу 24», какие правовые основания необходимы для использования такого участка и что делать, если документы на землю отсутствуют.

Может ли кто-то забрать неоформленный участок

Как отмечают юристки, для использования земельного участка и ведения на нем хозяйства лицо должно иметь достаточные правовые основания.

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Сертификат на земельную долю (пай) не является подтверждением права собственности и не устанавливает границы участка.

Оформление права собственности предполагает выделение земли в натуре и замену сертификата на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Срок оформления права собственности

В конце 2024 года был продлен срок оформления права собственности на земельные участки для владельцев сертификатов на пай до 1 января 2028 года.

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Если владелец или наследник не оформит право собственности на земельный участок в указанные сроки, он будет считаться отказавшимся от получения земельного участка.

Как оформить участок без документов

Если у вас нет документов на земельный участок, его использование считается самовольным и такая земля может быть приватизирована другим лицом.

Однако есть возможность оформить землю через институт «приобретательной давности».

По словам Елены Юрец, граждане, которые в течение 15 лет добросовестно и непрерывно пользуются участком, могут безвозмездно приватизировать его даже без официальных документов.

Телеканал 24 По материалам:

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