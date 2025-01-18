Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость — Finance.ua

Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость Сегодня 19:01 — Аграрный рынок

Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость

Стоимость земли в Польше колеблется от 2,5 тыс. евро. до €50 тыс. за гектар, при этом средняя цена составляет около 10−20 тыс. евро. за гектар.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

В гривнах это составляет от 110 тыс. до 2,21 млн грн за гектар, а средняя цена варьируется в пределах 442−884 тыс. грн за гектар (по курсу €1 ≈ 44,2 грн).

Об этом рассказал Олег Науменко, соучредитель СПК «Ягодки», который за пять месяцев построил в Польше ферму на гидропонном орошении. Науменко отметил, что спрос на землю среди украинских фермеров в Польше растет из-за благоприятных условий для ведения сельского хозяйства и доступа к европейскому рынку.

Читайте также Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь

Относительно аренды сельскохозяйственной земли цены в Польше колеблются от €600 до €1400 за гектар в год. В гривнах это составляет 26,52−61,88 тыс. грн за гектар в год. На окончательную стоимость аренды влияют такие факторы как расположение, качество земли и инфраструктура.

Что влияет на стоимость земли

Земля вблизи крупных городов и транспортных узлов стоит гораздо дороже. Плодородие земли — один из ключевых факторов ценообразования. Цена сельскохозяйственных угодий может отличаться в зависимости от стоимости земли под застройку или промышленные нужды. Наличие оросительных систем, доступ к дорогам и электросетям существенно повышают стоимость.

Украинские фермеры, которые решают инвестировать в землю в Польше, получают ряд преимуществ:

Возможность выхода на европейский рынок.

Стабильное законодательное регулирование аграрного сектора.

Развитая инфраструктура для агробизнеса.

Однако следует учитывать высокие первоначальные расходы на приобретение или аренду земли и необходимость адаптации к польскому законодательству. Соответственно, покупка или аренда земли в Польше может стать выгодной инвестицией для украинских фермеров в условиях тщательного планирования и оценки.

Читайте также Польша выделит более $14,5 миллиарда на строительство первой АЭС

Рост интереса к польским землям среди украинцев демонстрирует стремление к расширению своих возможностей в аграрном секторе и поиску стабильности в ведении бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.