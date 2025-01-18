Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость — Finance.ua

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Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость

Аграрный рынок
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Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость
Цена на землю в Польше: что влияет на стоимость
Стоимость земли в Польше колеблется от 2,5 тыс. евро. до €50 тыс. за гектар, при этом средняя цена составляет около 10−20 тыс. евро. за гектар.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
В гривнах это составляет от 110 тыс. до 2,21 млн грн за гектар, а средняя цена варьируется в пределах 442−884 тыс. грн за гектар (по курсу €1 ≈ 44,2 грн).
Об этом рассказал Олег Науменко, соучредитель СПК «Ягодки», который за пять месяцев построил в Польше ферму на гидропонном орошении. Науменко отметил, что спрос на землю среди украинских фермеров в Польше растет из-за благоприятных условий для ведения сельского хозяйства и доступа к европейскому рынку.
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Относительно аренды сельскохозяйственной земли цены в Польше колеблются от €600 до €1400 за гектар в год. В гривнах это составляет 26,52−61,88 тыс. грн за гектар в год. На окончательную стоимость аренды влияют такие факторы как расположение, качество земли и инфраструктура.

Что влияет на стоимость земли

  1. Земля вблизи крупных городов и транспортных узлов стоит гораздо дороже.
  2. Плодородие земли — один из ключевых факторов ценообразования.
  3. Цена сельскохозяйственных угодий может отличаться в зависимости от стоимости земли под застройку или промышленные нужды.
  4. Наличие оросительных систем, доступ к дорогам и электросетям существенно повышают стоимость.
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Украинские фермеры, которые решают инвестировать в землю в Польше, получают ряд преимуществ:
  • Возможность выхода на европейский рынок.
  • Стабильное законодательное регулирование аграрного сектора.
  • Развитая инфраструктура для агробизнеса.
Однако следует учитывать высокие первоначальные расходы на приобретение или аренду земли и необходимость адаптации к польскому законодательству. Соответственно, покупка или аренда земли в Польше может стать выгодной инвестицией для украинских фермеров в условиях тщательного планирования и оценки.
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Рост интереса к польским землям среди украинцев демонстрирует стремление к расширению своих возможностей в аграрном секторе и поиску стабильности в ведении бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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