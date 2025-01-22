ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям — Finance.ua
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ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям

Кредит&Депозит
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ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям
ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает разминирование агроземель Украины важной финансовой темой, которой готов и будет заниматься в ближайшие годы.
Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев, передает «Интерфакс-Украина».
«Речь идет о финансировании не только фермеров, но и компаний, занимающихся разминированием. Мы чувствуем, что готовы финансировать это, у нас есть финансовые возможности», — отметил Шевалев.
Он напомнил, что правительство Украины с 2024 года запустило экспериментальную программу финансирования разминирования, чтобы сделать этот продукт доступным для фермеров.
«ЕБРР работает с другими финансистами, сотрудничает с Министерством экономики по некоторым программам, в которых государство стремится поддержать фермеров в финансировании работ по разминированию на их полях», — отметил член совета директоров банка.
Он уточнил, что финансирование может выделяться по двум направлениям: через украинские банки непосредственно аграрным компаниям и фермерам при возможной дополнительной поддержке правительства, которое может способствовать гарантиям или компенсации ставок, а также компаниям по разминированию для их роста и увеличению парка машин по разминированию и саперам, поскольку пока что рынок недостаточно насыщен.
Напомним:
В Украине оператор противоминной деятельности UDS очистил первый участок в рамках государственной программы компенсации разминирования земель сельскохозяйственного назначения.
Речь идет о землях общей площадью 487 га в Киевской области, принадлежащих Институту картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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