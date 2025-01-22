ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям — Finance.ua

ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям Сегодня 10:44 — Кредит&Депозит

ЕБРР готов финансировать разминирование агроземель по двум направлениям

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает разминирование агроземель Украины важной финансовой темой, которой готов и будет заниматься в ближайшие годы.

Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев, передает «Интерфакс-Украина».

«Речь идет о финансировании не только фермеров, но и компаний, занимающихся разминированием. Мы чувствуем, что готовы финансировать это, у нас есть финансовые возможности», — отметил Шевалев.

Он напомнил, что правительство Украины с 2024 года запустило экспериментальную программу финансирования разминирования, чтобы сделать этот продукт доступным для фермеров.

«ЕБРР работает с другими финансистами, сотрудничает с Министерством экономики по некоторым программам, в которых государство стремится поддержать фермеров в финансировании работ по разминированию на их полях», — отметил член совета директоров банка.

Он уточнил, что финансирование может выделяться по двум направлениям: через украинские банки непосредственно аграрным компаниям и фермерам при возможной дополнительной поддержке правительства, которое может способствовать гарантиям или компенсации ставок, а также компаниям по разминированию для их роста и увеличению парка машин по разминированию и саперам, поскольку пока что рынок недостаточно насыщен.

Напомним:

В Украине оператор противоминной деятельности UDS очистил первый участок в рамках государственной программы компенсации разминирования земель сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о землях общей площадью 487 га в Киевской области, принадлежащих Институту картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Економічна Правда По материалам:

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