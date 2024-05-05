Необходимо ли открывать ФЛП лицу, сдающему жилье в аренду — Finance.ua

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Необходимо ли открывать ФЛП лицу, сдающему жилье в аренду

Личные финансы
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Необходимо ли открывать ФЛП лицу, сдающему жилье в аренду
Необходимо ли открывать ФЛП лицу, сдающему жилье в аренду
Лицо имеет право сдавать в аренду недвижимость как ФЛП и как физлицо.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области, пишет Sud.ua.
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«Согласно ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV, собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности», — пояснили в управлении.
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ без регистрации арендодателя как физического лица — предпринимателя.
Напомним, в Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.
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Первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды уже тестируются.
Так, при поддержке правительства Германии проект Housing начала на Львовщине международная организация по миграции (МОМ) при ООН.
Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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