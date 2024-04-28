Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика) — Finance.ua

Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика) Сегодня 14:03 — Недвижимость

Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика)

Стоимость аренды квартиры упала в столице Украины. За последние полгода она подешевела более чем на 2 600 грн. В настоящее время аренда квартиры стоит 15 000 грн. За месяц удешевление составило около 1000 грн.

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, в целом по районам Киева аренда квартир стоит от 13 тыс. до 27 950 грн.

Инфографика: M2bomber

Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым составляет 14 950 грн — то есть, целую квартиру в самом дешевом районе.

Где дешевле всего арендовать квартиру в столице

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах — в среднем 13 тыс. грн. А также:

Голосеевском — 13 500 грн;

Днепровском, Оболонском — 14 тыс. грн;

Соломенском — 15 тыс. грн;

Дарницком — 16 тыс. грн;

Подольском — 16 375 грн.

Где аренда самая дорогая

По данным M2bomber, самые высокие цены в Шевченковском районе — в среднем 27 950 грн. А также в Печерском — 25 881 грн.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

По данным аналитиков, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 13 800 грн — 11,4% объявлений.

Часто встречаются цены:

12 тыс. грн. — 9,7%;

7800, 9000 грн — 6,9%.

Напомним, у арендатора есть не только определенные права, но и обязанности перед собственником жилья. Прежде чем снимать квартиру, узнайте о правилах и обязательствах, чтобы избежать лишних финансовых затрат.

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Обозреватель По материалам:

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