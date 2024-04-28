Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика) — Finance.ua
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Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика)

Недвижимость
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Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика)
Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика)
Стоимость аренды квартиры упала в столице Украины. За последние полгода она подешевела более чем на 2 600 грн. В настоящее время аренда квартиры стоит 15 000 грн. За месяц удешевление составило около 1000 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
По его данным, в целом по районам Киева аренда квартир стоит от 13 тыс. до 27 950 грн.
Инфографика: M2bomber
Инфографика: M2bomber
Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым составляет 14 950 грн — то есть, целую квартиру в самом дешевом районе.

Где дешевле всего арендовать квартиру в столице

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах — в среднем 13 тыс. грн. А также:
  • Голосеевском — 13 500 грн;
  • Днепровском, Оболонском — 14 тыс. грн;
  • Соломенском — 15 тыс. грн;
  • Дарницком — 16 тыс. грн;
  • Подольском — 16 375 грн.

Где аренда самая дорогая

По данным M2bomber, самые высокие цены в Шевченковском районе — в среднем 27 950 грн. А также в Печерском — 25 881 грн.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

По данным аналитиков, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 13 800 грн — 11,4% объявлений.
Часто встречаются цены:
  • 12 тыс. грн. — 9,7%;
  • 7800, 9000 грн — 6,9%.
Аренда жилья в Киеве: в каких районах столицы жить дороже всего и дешевле всего (инфографика)
Напомним, у арендатора есть не только определенные права, но и обязанности перед собственником жилья. Прежде чем снимать квартиру, узнайте о правилах и обязательствах, чтобы избежать лишних финансовых затрат.
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По материалам:
Обозреватель
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