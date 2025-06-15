Немецкий город хочет привлечь новых жителей бесплатным жильем — Finance.ua

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Немецкий город хочет привлечь новых жителей бесплатным жильем

Мир
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Немецкий город хочет привлечь новых жителей бесплатным жильем
Немецкий город хочет привлечь новых жителей бесплатным жильем
Немецкий город Айзенхюттенштадт, пытающийся увеличить численность населения, привлекает новых жителей, предлагая им двухнедельное бесплатное тестовое проживание.
Об этом пишет New York Post.
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Муниципалитет городка, расположенного примерно в 95 км от Берлина, до начала июля принимает заявки на программу бесплатного проживания.
Проект «Планируйте сейчас» ориентирован на квалифицированных рабочих или самозанятых лиц, желающих сменить обстановку и заинтересованных в переезде в Айзенхюттенштадт, население которого составляет около 24 тыс. человек.

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CNN Travel информирует, что отобранные участники будут бесплатно жить в меблированных апартаментах с 6 по 20 сентября.
Чтобы помочь участникам проекта «почувствовать» город, совет организует ряд мероприятий и экскурсий.
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Город Сталинштадт был основан в 1950 году на берегу реки Одер и построен вокруг огромного сталелитейного завода.
Переименовали первый полностью спланированный город при социалистическом правительстве бывшей Восточной Германии в Айзенхюттенштадт, что можно перевести как «Город сталелитейных заводов», уже после падения Берлинской стены в 1989 году.
Сегодня в Айзенхюттенштадте расположен крупнейший в Восточной Германии сталелитейный завод с полным циклом работы, на котором работают 2500 человек.
По материалам:
Фокус
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