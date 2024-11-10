Немецкие компании готовятся к повышению цен — Finance.ua

Немецкие компании готовятся к повышению цен
Компании немецкой промышленности, розничной торговли и корпоративных услуг планируют повышение цен, в результате чего инфляция приблизится к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%.
Об этом сообщает Reuters.
Индекс ценовых ожиданий экономического института Ifo вырос до 15,9 в октябре с 14,1 пункта в сентябре.
«В ближайшие месяцы уровень инфляции должен снова несколько ускориться и достичь отметки Европейского центрального банка в 2%», — заявил Саша Мерле из Ifo.
Планы розничных торговцев повысить цены играют заметную роль в инфляции: индикатор в этом секторе вырос до 21,4 с 19,1 пункта, сообщает Ifo.
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Во вторник началась волна забастовок, организованных инженерами-электриками и металлообработчиками.
Ожидается, что после падения ниже целевого показателя ЕЦБ немецкая инфляция снова вырастет до 2,1% в октябре.
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