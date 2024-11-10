Немецкие компании готовятся к повышению цен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Немецкие компании готовятся к повышению цен

Мир
30
Немецкие компании готовятся к повышению цен
Немецкие компании готовятся к повышению цен
Компании немецкой промышленности, розничной торговли и корпоративных услуг планируют повышение цен, в результате чего инфляция приблизится к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Индекс ценовых ожиданий экономического института Ifo вырос до 15,9 в октябре с 14,1 пункта в сентябре.
«В ближайшие месяцы уровень инфляции должен снова несколько ускориться и достичь отметки Европейского центрального банка в 2%», — заявил Саша Мерле из Ifo.
Планы розничных торговцев повысить цены играют заметную роль в инфляции: индикатор в этом секторе вырос до 21,4 с 19,1 пункта, сообщает Ifo.
Читайте также
Высокие расходы на жизнь в крупнейшей экономике Европы подпитывают требования повышения заработной платы.
Во вторник началась волна забастовок, организованных инженерами-электриками и металлообработчиками.
Ожидается, что после падения ниже целевого показателя ЕЦБ немецкая инфляция снова вырастет до 2,1% в октябре.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.