Германию накрывает волна банкротств: прогнозируется, что к концу года закроются 20 тысяч компаний — Finance.ua
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Германию накрывает волна банкротств: прогнозируется, что к концу года закроются 20 тысяч компаний

Мир
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Германию накрывает волна банкротств: прогнозируется, что к концу года закроются 20 тысяч компаний
Германию накрывает волна банкротств: прогнозируется, что к концу года закроются 20 тысяч компаний
Все больше и больше немецких компаний становятся банкротами, а предприятия и магазины закрываются навсегда. В 2024 году ожидается около 20 тыс. банкротств.
Об этом сообщает издание money.pl.
Данные приводит немецкая Торгово-промышленная палата, проанализировавшая катастрофическую информацию, предоставленную Федеральным статистическим управлением.
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«Ворота заводов и магазины закрываются навсегда. Два года спада экономического производства оставляют все более глубокие следы в немецкой экономике. Палата ожидает, что в этом году произойдет более 20 тыс. банкротств предприятий», — подтвердил эксперт по малым и средним предприятиям Торгово-промышленной палаты ФРГ Марк Эвер.
По предварительным данным Федерального статистического управления (Destatis), количество банкротств компаний в июле 2024 года выросло на 22,1% в годовом исчислении.
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Окружные суды Германии сообщили о 1937 заявлениях о банкротстве, а требования кредиторов оцениваются примерно в 3,2 млрд евро.
По данным Destatis, больше всего банкротств приходится на транспортно-складской сектор, строительную отрасль, агентства временного трудоустройства и гостиничный бизнес.
По материалам:
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