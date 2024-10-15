Экономика Германии находится в рецессии — Bloomberg — Finance.ua
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Экономика Германии находится в рецессии — Bloomberg

Мир
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Экономика Германии находится в рецессии — Bloomberg
Экономика Германии находится в рецессии — Bloomberg
Германия находится в умеренной рецессии и в 2024 году не покажет роста: объем производства в течение всего 2024 года останется без изменений.
Об этом пишет Bloomberg по результатам опроса аналитиков.
Это подчеркивает «недомогание» крупнейшей экономики Европы, говорится в материале.
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Участвующие в опросе аналитики считают, что валовой внутренний продукт (ВВП) сократится на 0,1% в третьем квартале после сокращения на такую ​​же величину во втором.
Годовой прогноз также был пересмотрен в сторону ухудшения с 0,1% предполагаемого ранее роста. Но это несколько более оптимистичный прогноз, чем у правительства, которое на прошлой неделе снизило свой прогноз до сокращения на 0,2%.
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В 2025 году аналитики ожидают роста на 0,8% по сравнению с 1% в предыдущем году, в то время как новые прогнозы правительства предсказывают 1,1%.
Издание отмечает, что ослабление экономики в значительной степени связано с прекращением поставок российских энергоносителей, снижением экспортного спроса со стороны Китая, проблемами у автопроизводителей и нехваткой квалифицированных работников.
По материалам:
suspilne.media
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