В Германии меняют условия выплат соцпособия безработным — Finance.ua

В Германии меняют условия выплат соцпособия безработным Сегодня 12:00 — Личные финансы

В Германии меняют условия выплат соцпособия безработным

Правительство Германии согласовало законопроект, которым вводятся более жесткие требования для получателей социального пособия, известного как Bürgergeld («деньги для граждан»). Изменения еще предстоит рассмотреть немецкому парламенту (Бундестаг). Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

Об этом сообщил в среду, 2 октября, министр труда ФРГ Губертус Гайль (Hubertus Heil), передает Deutsche Welle.

Сокращение выплат за отказ от работы

Реформа, в частности, предусматривает, что получателям соцпособия, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или обучения, в течение трех месяцев на 30 процентов сократят размер выплат. Безработным, не пришедшим на официально назначенную встречу с куратором в центр занятости, выплаты снизят на 30% в течение одного месяца.

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Также запланированы санкции в отношении нелегально работающих получателей пособия. Центры занятости должны уведомлять правоохранительные органы о своих клиентах, которые, вероятно, работают и при этом получают соцвыплаты.

Время на дорогу на работу

По новым правилам, для получателя соцпособия должно считаться приемлемым рабочее место, удаленное от места жительства.

Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если она больше — до трех часов.

Работа без знания языка

В то же время изменения предусматривают определенные стимулы для людей, которые плохо говорят по-немецки.

Работодатели смогут получать субсидии, если предоставят работу беженцам, которые плохо владеют немецким и имеют низкие шансы на трудоустройство, а затем направят их на языковые курсы по специальности.

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Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году. Представляя программу в прошлом году, Губертус Гайль заявил: «Языковой барьер снижается. Пора идти работать».

Напомним, в Германии статуса временной защиты лишились около четверти миллиона украинских беженцев. В целом по состоянию на 31 июля 2024 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,1 миллиона неграждан ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии.

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