Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии — Finance.ua
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Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии

Мир
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Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии
Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц призывает к скорейшему трудоустройству сотен тысяч украинских беженцев в стране.
Об этом политик заявил во время встречи со своими избирателями в Тельтове, земля Бранденбург, пишет Süddeutsche Zeitung.
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Благодаря так называемому Job-Turbo, программе федерального правительства, количество работающих украинцев возросло до более чем 200 тысяч.
«Но добавилось еще несколько сотен тысяч… Поэтому я хочу, чтобы работа была проделана», — заявил канцлер.
Канцлер признал, что для трудоустройства по специальности нужны определенные процедуры, но предложил начать с неполного рабочего дня, получив необходимые сертификаты позже, как это делают в других странах.
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Он возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. В землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.
«Это нонсенс. Мы очень стараемся уменьшить количество органов по признанию (документов — ред.)», — сказал Шольц и добавил, что не может быть так, чтобы из 2000 врачей, нашедших защиту в Германии, только 120 получили разрешение на работу.

Сокращение выплат

В Германии месяцами идет дискуссия о том, что большая доля украинских беженцев, которых приняла Германия, получают фактически пособие по безработице, чего не имеют другие беженцы.

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Многие приехавшие в первые дни и недели полномасштабной войны до сих пор живут на эти деньги и не выходят на работу по разным причинам. Поэтому звучат призывы сократить выплаты.

Справка Finance.ua:

  • Согласно отчету Немецкого института экономики (IW), в прошлом году в восточных федеральных землях было трудоустроено более 403 000 граждан других стран, что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет;
  • по состоянию на август 2024 года украинцы в Германии могут получать пособие по безработице, которое выплачивается при условии, что они постоянно проживают в стране. Рассказываем, какие санкции могут налагаться на украинцев, не соблюдающих правила получения этих выплат;
  • по данным исследования IW, иностранные работники стали неотъемлемой частью экономики восточных земель Германии, без них она не сможет расти.

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По материалам:
Укрінформ
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