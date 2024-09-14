Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии — Finance.ua

Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии Сегодня 11:09 — Мир

Шольц настаивает на более активном привлечении украинских беженцев на рынок труда в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает к скорейшему трудоустройству сотен тысяч украинских беженцев в стране.

Об этом политик заявил во время встречи со своими избирателями в Тельтове, земля Бранденбург, пишет Süddeutsche Zeitung.

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Благодаря так называемому Job-Turbo, программе федерального правительства, количество работающих украинцев возросло до более чем 200 тысяч.

«Но добавилось еще несколько сотен тысяч… Поэтому я хочу, чтобы работа была проделана», — заявил канцлер.

Канцлер признал, что для трудоустройства по специальности нужны определенные процедуры, но предложил начать с неполного рабочего дня, получив необходимые сертификаты позже, как это делают в других странах.

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Он возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. В землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.

«Это нонсенс. Мы очень стараемся уменьшить количество органов по признанию (документов — ред.)», — сказал Шольц и добавил, что не может быть так, чтобы из 2000 врачей, нашедших защиту в Германии, только 120 получили разрешение на работу.

Сокращение выплат

В Германии месяцами идет дискуссия о том, что большая доля украинских беженцев, которых приняла Германия, получают фактически пособие по безработице, чего не имеют другие беженцы.

Многие приехавшие в первые дни и недели полномасштабной войны до сих пор живут на эти деньги и не выходят на работу по разным причинам. Поэтому звучат призывы сократить выплаты.

Справка Finance.ua:

Согласно отчету Немецкого института экономики (IW), в прошлом году в восточных федеральных землях было трудоустроено более 403 000 граждан других стран, что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет;

что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет; по состоянию на август 2024 года украинцы в Германии могут получать пособие по безработице, которое выплачивается при условии, что они постоянно проживают в стране. Рассказываем, какие санкции могут налагаться на украинцев, не соблюдающих правила получения этих выплат;



по данным исследования IW, иностранные работники стали неотъемлемой частью экономики восточных земель Германии, без них она не сможет расти.



Укрінформ По материалам:

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